Основателя Blackwater обвинили в нарушении оружейного эмбарго в отношении Ливии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Комитет экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций представил доклад с обвинениями в адрес основателя частной американской военной компании Academi (до 2009 года - Blackwater) Эрика Принса в нарушении оружейного эмбарго в отношении Ливии, сообщает издание The Wall Street Journal.

По словам источника газеты - дипломата, ознакомившегося с этим документом, - подконтрольные Принсу компании предоставили три самолета для доставки вертолетов и наемников одной из сторон конфликта в Ливии - Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, которую, по данным западных СМИ, поддерживает Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет.

Источник рассказал, что компании Принса через цепочку подставных фирм продали три самолета людям, которые отправили наемников из западных стран и военное оборудование ЛНА в начальные месяцы ее наступления в 2019 году на Триполи. Однако позднее два этих самолета, которые должны были доставить в Ливию вертолеты, прибыли в Иорданию, но дальше не полетели. Тем не менее, в докладе эта операция названа частью более обширного плана по переброске военной помощи Хафтару.

Позднее подчиненные Принса, используя средства базирующейся в ОАЭ компании, закупили в ЮАР шесть вертолетов по цене более $13 млн - выше рыночной стоимости; впоследствии, как минимум, один из вертолетов попал в Ливию.

The Wall Street Journal отмечает, что роль в этих сделках компаний из Дубая указывает на близкие связи Принса с ОАЭ и наследным принцем эмирата Абу-Даби (ОАЭ) Мухаммедом бен Зайедом.

Одновременно с тем, подчеркивает газета, Принс - фигура, считавшаяся близкой к администрации предыдущего президента США Дональда Трампа. Сестра Принса - миллиардер и филантроп Элизабет "Бетси" Девос - занимала пост министра образования США.

Источник The Wall Street Journal также заявил, что из-за нарушения оружейного эмбарго в отношении Ливии Принс может попасть под международные санкции, предусматривающие заморозку активов и запрет на поездки. Но, как уточняет газета, постоянные члены СБ ООН такие как США, Россия и Китай, могут применить право вето на санкции против Принса, поскольку он "вел дела со всеми тремя странами".

Представитель Принса все обвинения ООН опроверг.