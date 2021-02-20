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В результате крушения военного самолета в Алабаме погибли 2 человека

В результате крушения военного самолета в Алабаме погибли 2 человека
Самолет Northrop T-38 Talon. Архивное фото.
Фото: Riccardo Niccoli/Stocktrek Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Два пилота, выполнявшие учебную миссию, погибли 19 февраля недалеко от регионального аэропорта Монтгомери в штате Алабама, сообщает телеканал Foxnews.

Двухместный реактивный самолет Northrop T-38 Talon упал около 17:30 возле поля Даннелли в Монтгомери. Самолет разбился около жилого района, но не задел никаких строений. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, пожарные и представители национальной гвардии ВВС, пишет телеканал Fox News.

Самолет Northrop T-38 Talon используется не только в учебных миссиях ВВС США, но и на военно-морских силах. Национальная гвардия ВВС Алабамы имеет три основные базы по всему штату, расположенные в Бирмингеме, Дотане и Монтгомери (недалеко от места крушения). Учебную команду обычно составляют инструктор и студент-пилот.

Алабама Northrop T-38 Talon

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