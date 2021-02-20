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Умер создатель скульптуры быка с Уолл-стрит

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - На Сицилии умер скульптор Артуро Ди Модика, создатель бронзовой статуи "Атакующий бык" (Charging Bull), первоначально установленной на Уолл-стрит, у здания Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщила La Repubblica. Ему было 80 лет. У него давно был рак.

Скульптура быка массой 3,2 тонны была создана после после биржевого кризиса 1987 года. Она должна была олицетворять силу и мощь народа Америки.

В 1989 году Ди Модика установил скульптуру у здания биржи, не согласовав это с властями Нью-Йорка, сделав такой подарок городу. Отливка и установка обошлись ему в $360 000. Полицейские статую убрали. Однако уже несколько дней спустя после волны общественного негодования быка вернули в сквер Боулинг-грин, прилегающий к Уолл-стрит. Скульптура очень быстро стала одной из знаковых достопримечательностей города.

В 2017 году напротив быка по заказу финансовой организации State Stree установили бронзовую скульптуру "Бесстрашной девочки" работы скульптора Кристен Визабл. Девочка должна была привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства. Ди Модика выступал против появления второй фигуры рядом с быком, поскольку она нарушала его изначальный замысел и превратила быка в олицетворение негативного явления.

Работы Ди Модика, в том числе из мрамора, выставлены в Рокфеллеровском центре, Линкольн-центре. В Шанхае в 2010 году скульптор установил еще одного быка.

Артуро Ди Модика Нью-Йорк NYSE Сицилия Шанхай

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