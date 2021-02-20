Умер создатель скульптуры быка с Уолл-стрит

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - На Сицилии умер скульптор Артуро Ди Модика, создатель бронзовой статуи "Атакующий бык" (Charging Bull), первоначально установленной на Уолл-стрит, у здания Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщила La Repubblica. Ему было 80 лет. У него давно был рак.

Sculptor Arturo Di Modica, best known as the creator of Wall Street"s famed Charging Bull statue, has died at the age of 80, according to Italian media. pic.twitter.com/xJ17uMOgae — Peter Hoskins (@PeterHoskinsTV) February 20, 2021

Скульптура быка массой 3,2 тонны была создана после после биржевого кризиса 1987 года. Она должна была олицетворять силу и мощь народа Америки.

В 1989 году Ди Модика установил скульптуру у здания биржи, не согласовав это с властями Нью-Йорка, сделав такой подарок городу. Отливка и установка обошлись ему в $360 000. Полицейские статую убрали. Однако уже несколько дней спустя после волны общественного негодования быка вернули в сквер Боулинг-грин, прилегающий к Уолл-стрит. Скульптура очень быстро стала одной из знаковых достопримечательностей города.

В 2017 году напротив быка по заказу финансовой организации State Stree установили бронзовую скульптуру "Бесстрашной девочки" работы скульптора Кристен Визабл. Девочка должна была привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства. Ди Модика выступал против появления второй фигуры рядом с быком, поскольку она нарушала его изначальный замысел и превратила быка в олицетворение негативного явления.

Работы Ди Модика, в том числе из мрамора, выставлены в Рокфеллеровском центре, Линкольн-центре. В Шанхае в 2010 году скульптор установил еще одного быка.