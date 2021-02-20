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Объявлено имя девятого правнука Елизаветы II

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбанк раскрыли имя своего новорожденного сына в субботу. Девятого правнука королевы Елизаветы II назвали Август Филипп Хоук Бруксбанк.

Принцесса Евгения поделилась семейной фотографией в Instagram. В сторис она сообщила, что ребенка назвали в честь дедушки и двух далеких прадедов.

Как отмечает BBC News, Августом ребенка могли назвать по второму имени мужа королевы Виктории принца Альберта (1819-1861). Имя Филипп - дань уважения деду Евгении и супругу Елизаветы II. Хоук - распространенное имя в семье Бруксбанков.

Август родился 9 февраля в лондонской больнице Портленда весом восемь фунтов, одна унция. Это первый внук для родителей Евгении, принца Эндрю и Сары Фергюсон. Ребенок не получит королевского титула, если на то не будет особого королевского распоряжения.

Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбанка состоялась 12 октября 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Евгения Йоркская - дочь принца Эндрю, среднего сына королевы Елизаветы II. Принцесса является девятой в очереди на британский престол.

Принцесса Евгения Елизавета II

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