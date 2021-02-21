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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:42Заразились
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Число случаев COVID-19 в мире превысило 111 миллионов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 111 млн 73 тыс., свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 460 тыс. 489.

В число стран, где заразились 10 млн человек и более, по прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 76 тыс. 756 инфицированных COVID-19, зафиксировано 497 697 летальных исходов, излечились более 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 991 тыс. 657, число скончавшихся - 156 302, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных - у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 млн 139 тыс. 148 заболевших, из них умерли 245 977 человек, вылечились более 9 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 317,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 535 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 152.

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