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Дипломаты проверят сообщения о задержании россиян в Испании

Ранее испанская полиция заявила о раскрытии преступной группы, вовлекавшей женщин в проституцию

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Посольство России в Испании знает о возможном задержании в Барселоне четырех российских граждан, сообщила дипмиссия в воскресенье в своем твиттере.

Как отмечается, "консульские работники посольства и генерального консульства в Барселоне внимательно рассматривают всю поступающую информацию касательно каких-либо происшествий с участием российских соотечественников и оказывают им необходимое содействие в рамках своей компетенции".

"Вопрос о возможном задержании 20 февраля на территории консульского округа Генконсульства в Барселоне также находится на контроле, выясняются обстоятельства и причины произошедшего", - сказали в дипмиссии.

По данным СМИ, четыре гражданина РФ были задержаны в Барселоне в связи с участием в преступной группировке, которая занималась сексуальной эксплуатацией девушек, в том числе из России и Польши. Всего по делу были задержаны 17 человек, кроме россиян - граждане Польши, Украины, Белоруссии, Молдавии и других стран.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Испании, преступная группа предлагала девушкам легальную работу в Испании, Англии и Германии и обеспечивала их поддельными справками для выезда за границу на фоне коронавирусных ограничений. По приезде жертв обмана заставляли заниматься проституцией.

Полиция отмечает, что злоумышленники также занималась выращиванием марихуаны и пользовались поддельными кредитными картами.

Испания Барселона

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