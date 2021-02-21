В Нигере члены избиркома подорвались на мине в день президентских выборов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Автомобиль с семью членами избирательной комиссии Нигера наехал на самодельное взрывное устройство и взорвался на юго-западе страны, все находившиеся в машине погибли, сообщает "Би-би-си".

В воскресенье в Нигере проходил второй тур выборов президента.

На данный момент неизвестно, был ли автомобиль избиркома целью взрыва или это совпадение.

"Би-би-си" отмечает, что проходящие в воскресенье выборы стали первыми в истории Нигера, когда власть переходит от демократически избранного президента следующему президенту с момента обретения страной независимости от Франции в 1960 году. Во второй тур прошли бывший глава МИД и МВД Нигера Мохамед Базум, набравший 40% голосов в первом туре, и бывший президент Махаман Усман, получивший в первом туре 17% голосов.

Нигер - одна из беднейших стран мира, расположена в Западной Африке.