Зеленский пообещал построить новый аэропорт в Донбассе

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Украина планирует построить новый аэропорт в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Я думаю, что за пару лет мы построим абсолютно новый аэропорт (в Закарпатье - ИФ). И второе - (аэропорт - ИФ) на Донбассе. Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

По словам Зеленского, в Донбассе планируется построить новый аэропорт именно для гражданской авиации.

"Мы могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. Но сегодня военные говорят, что для нас это небезопасно", - подчеркнул президент.

Международный аэропорт в Донецке был полностью разрушен в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины.