Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:02Заразились
на 22.02В России 4 177 330+12 604В мире 111 365 938+292 074

Зеленский пообещал построить новый аэропорт в Донбассе

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Украина планирует построить новый аэропорт в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Я думаю, что за пару лет мы построим абсолютно новый аэропорт (в Закарпатье - ИФ). И второе - (аэропорт - ИФ) на Донбассе. Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

По словам Зеленского, в Донбассе планируется построить новый аэропорт именно для гражданской авиации.

"Мы могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. Но сегодня военные говорят, что для нас это небезопасно", - подчеркнул президент.

Международный аэропорт в Донецке был полностью разрушен в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины.

Украина Владимир Зеленский Донбасс

Новости

Приемка первого энергоблока БелАЭС запланирована в апреле-мае

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 февраля

Boeing посоветовала авиаперевозчикам приостановить полеты лайнеров 777

Boeing посоветовала авиаперевозчикам приостановить полеты лайнеров 777

Авиарегулятор США проверит самолеты Boeing 777 после инцидента в Денвере

Лондон призовет ООН отреагировать на ситуацию с правами человека в России

МАГАТЭ и Иран договорились о продолжении мониторинга атомных объектов

Тихановская призналась, что белорусская оппозиция "потеряла улицы"

Тихановская призналась, что белорусская оппозиция "потеряла улицы"

Украина ввела санкции против компании-владельца сети "Спортмастер"

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 февраля

Всем взрослым британцам предложат привиться от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');