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Минимум семь человек пострадали при столкновениях у Офиса президента Украины

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В результате потасовок, произошедших во вторник вечером возле здания Офиса президента Украины (ОПУ) в центре Киева, пострадали минимум семь человек.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 22:00 вторника протестующие против приговора активисту Сергею Стерненко продолжают находиться возле здания ОПУ.

Как рассказали агентству находящиеся на месте событий медики Отряда быстрого реагирования, они оказали помощь семи протестующим, получившим травмы в ходе противостояния с правоохранителями.

По словам медиков, у всех пострадавших незначительные повреждения в виде царапин или ушибов. Двоим во время толчеи стало плохо, они потеряли сознание и их вынесли из эпицентра противостояния.

Обстановка у здания ОПУ остается напряженной: время от времени протестующие зажигают файеры, "дымовухи" и пускают в сторону правоохранителей фейерверки.

В ответ силовики оттесняют протестующих от проходной к Офису президента.

По оценкам корреспондента агентства, у здания ОПУ остаются около полутысячи протестующих.

Как сообщалось, в пресс-службе киевского главка полиции сообщили агентству, что по факту столкновений на ул. Банковой в Киеве во время акции возле ОПУ открыто уголовное производство, в полицию доставлены 17 участников акции, которые нарушали правопорядок.

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