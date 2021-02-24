Китайский суд обязал мужчину заплатить жене за работу по дому

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Пекинский районный суд обязал мужчину компенсировать своей жене работу по дому, которую она выполняла во время их брака. Женщина получит 50 000 юаней (около $7 700 или 569 тыс. рублей) за пять лет неоплачиваемого труда, сообщается на сайте BBC News.

Согласно судебным протоколам, мужчина подал на развод в 2020 году. Супруга потребовала финансовой компенсации, утверждая, что он не брал на себя никаких обязанностей по дому и уходу за ребенком. Суд вынес решение о выплате ей ежемесячных алиментов в размере 2000 юаней (около $309 или 23 тыс. рублей), а также единовременную выплату в размере 50 000 юаней за выполненную домашнюю работу. Ранее разводящиеся супруги могли просить о такой компенсации только в том случае, если было подписано брачное соглашение.

Решение было принято в соответствии с новым гражданским кодексом страны, который вступил в силу в этом году. Согласно новому закону, супруг имеет право требовать компенсацию при разводе, если он несет большую ответственность по воспитанию детей, уходу за престарелыми родственниками и оказанию помощи партнерам по работе.

В социальных сетях этот случай вызвал бурные дебаты. Некоторые пользователи отмечали, что 50 000 юаней за пять лет работы-это слишком мало и указывали на то, что мужчины должны брать на себя больше домашних обязанностей, другие призывали женщин продолжать свою карьеру после вступления в брак.