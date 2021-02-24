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В Швеции собрались ужесточить ограничения из-за риска третьей волны COVID

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Швеции намерены ввести новые ограничительные меры из-за опасности наступления третьей волны COVID-19 в ближайшие месяцы, сообщают шведские СМИ.

Ожидается, что позже в среду власти страны объявят о дальнейших планах по ограничениям.

В то же время планируется ослабить ограничительные меры для постояльцев домов престарелых, которые прошли вакцинацию.

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В последние две недели в Швеции фиксируют резкий рост заболеваемости. В среднем на 100 тыс. человек приходится 445 заболевших коронавирусом.

В январе МИД Швеции продлил до 15 апреля рекомендацию для подданных королевства отказаться от путешествий за пределы ЕС без особой необходимости. Ранее предполагалось, что срок действия рекомендации истечет 31 января.

Швеция продлевает это предупреждение с марта прошлого года. С начала пандемии в Швеции заразились более 642 тыс. человек, более 12 тыс. умерли.

Швеция коронавирус

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