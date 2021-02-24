Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:02Заразились
на 24.02В России 4 200 902+11 749В мире 112 109 750+387 865

В ФРГ экс-сотрудник сирийских спецслужб получил 4,5 года тюрьмы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Суд в немецком городе Кобленц в среду приговорил бывшего члена сирийской секретной службы Эйада аль-Гариба к четырем с половиной годам тюрьмы по делу о пытках у него на родине, сообщает Deutsche Welle.

Эйада аль-Гариба признан виновным в том, что в 2011 году он доставил по меньшей мере 30 участников антиправительственных демонстраций в секретную тюрьму неподалеку от Дамаска, известную под названием Аль-Хатиб, где, предположительно, пытали узников.

Прокуроры требовали наказания в виде пяти с половиной лет лишения свободы. Защита просила оправдания, утверждая, что подсудимого могли убить, если бы он не исполнил приказ.

Это первый случай, когда иностранный суд выносит приговор по делу о пытках со стороны сирийских властей.

Процесс над одним из начальников Аль-Гариба Анваром Р. продолжается. Обвинение утверждает, что он наблюдал за жестоким обращением с заключенными Аль-Хатиба и руководил пытками по меньшей мере 4 тыс. из них, в результате чего погибли около 58 человек. Ожидается, что суд вынесет ему приговор до октября.

В 2011 году в ряде сирийских городов начались протесты против президента страны Башара Асада. Они переросли в гражданскую войну.

Германия Сирия

Новости

Космонавты временно изолировали возможные места утечки воздуха с МКС

Грузия с марта разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID

Грузия с марта разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID

В Испании снесли последний памятник Франсиско Франко

В Испании снесли последний памятник Франсиско Франко
Пандемия коронавируса

Более 48% взрослого населения Израиля привили 2 дозами COVID-вакцины

Более 48% взрослого населения Израиля привили 2 дозами COVID-вакцины

В Швеции собрались ужесточить ограничения из-за риска третьей волны COVID

"Газпром" освободил Румынию от транзитных обязательств до 2023 года

Полицейские рассказали подробности о ДТП с Тайгером Вудсом

Полицейские рассказали подробности о ДТП с Тайгером Вудсом

Что случилось этой ночью: среда, 24 февраля

Посольство США в Бишкеке предложило $1 млн за информацию о группе наркобарона

Microsoft объявила о доказательствах кибератаки России на США

Microsoft объявила о доказательствах кибератаки России на США
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');