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Руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки уйдет на пенсию

Руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки уйдет на пенсию
Председатель совета директоров Suzuki Motor Corporation Осаму Судзуки
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - 91-летний председатель совета директоров Suzuki Motor Corporation Осаму Судзуки оставит должность после общего собрания акционеров в июне. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на релиз компании.

За 43 года, в течение которых Осаму Судзуки руководит компанией, Suzuki стала глобальным игроком среди автопроизводителей. После должностных перестановок японский бизнесмен станет в компании старшим советником.

Сын Осаму Судзуки – Тосихиро Судзуки, в 2015 занявший должность президента группы, останется руководить компанией после ухода своего отца.

Осаму Судзуки присоединился к Suzuki Motor Corporation в 1958 году, работал на различных должностях, в том числе на младших руководящих. После женитьбы на Шоко Судзуки – внучке основателя компании Suzuki Motor Corporation Мичио Судзуки – он взял фамилию жены. Это случилось из-за того, что в семье Судзуки не было наследника мужского пола. До этого его звали Осаму Мацуда.

В 1963 году он дослужился до поста директора. Спустя четыре года он стал младшим управляющим директором, а в 1972 году – старшим управляющим директором. В 1978 году Осаму повышен до должности президента и главного исполнительного директора корпорации. В 2000 году он оставил должность генерального директора и возглавил Совет директоров Suzuki Motor Corporation.

Ранее Осаму Судзуки заявил, что 100-летний юбилей компании в 2020 году побудил его принять решение уйти с поста председателя. Он отмечал, что решил уступить место преемникам, чтобы компания продвигала среднесрочный бизнес-план.

Согласно плану, компания намерена достичь продаж в 4,8 трлн иен ($46 млрд) в 2025 финансовом году по сравнению с 3,49 трлн иен в 2019 финансовом году, а с 2025 года значительно расширить процесс электрификации автомобилей.

Suzuki Осаму Судзуки

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