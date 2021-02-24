Защита Бабарико опровергла изменение ему меры пресечения на домашний арест

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Адвокат Виктора Бабарико, экс-главы "Белгазпромбанка" и экс-претендента на пост президента Белоруссии, Дмитрий Лаевский опроверг появившуюся информацию об изменении меры пресечения его подзащитному на домашний арест.

"Меру пресечения Виктору Дмитриевичу не изменили. Еще вчера я вместе с коллегой Натальей Мацкевич навещал его в СИЗО КГБ. Судя по тому, что мы видим в суде, никаких предпосылок для изменения меры пресечения на домашний арест не наблюдается", - сказал Лаевский "Интерфаксу" в среду.

Ранее портал tut.by со ссылкой на телеграм-канал "Белорусский фронт" сообщил, что Виктору Бабарико изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Позднее портал сообщил, что защита экс-главы "Белгазпромбанка" эту информацию не подтверждает.

Виктора Бабарико обвиняют в руководстве организованной преступной группой, состоящей из его заместителей. По данным следствия, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций незаконные денежные вознаграждения.

По данным следствия, проверка на причастность должностных лиц "Белгазпромбанка" к коррупционным преступлениям началась в 2018 году. Утверждается, что топ-менеджеры банка получили взятки от ряда корпоративных клиентов с начала 2004 года до середины июня 2020 года на сумму почти Br30,5 млн (более $11,5 млн по текущему курсу).

Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения, однако суд отказал в этом. По информации из Верховного суда, заседания по делу Виктора Бабарико отложены на неопределенный срок, но минимум до 9 марта.