Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
на 24.02В России 4 200 902+11 749В мире 112 109 750+387 865

Крупные компании США увеличат долю женщин в руководстве до 25% к 2025г.

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ряд крупнейших американских компаний, институтов и других организаций присоединились к зародившейся в Кремниевой долине инициативе по увеличению доли руководителей из числа недостаточно представленных групп до 25% к 2025 году.

Организация Silicon Valley Leadership Group (SVLG), обнародовавшая инициативу "25х25" в январе, опубликовала список из 20 компаний, институтов и организаций в ходе форума Diversity Forward. В список вошли технологические гиганты Facebook Inc. и Twitter Inc., авиакомпании United Airlines Holdings Inc. и Alaska Airlines, а также калифорнийская команда по американскому футболу "Сан-Франциско Форти Найнерс".

Участники инициативы обязуются, что не менее 25% руководящих должностей будут занимать люди из недостаточно представленных групп к 2025 году. Компании, как ожидается, будут раскрывать данные относительно этнокультурного и гендерного многообразия, а также ежегодно отчитываться о прогрессе в достижении цели.

Призывы к увеличению многообразия со стороны сотрудников, компаний, акционеров и активистов усилились после 2020 года на фоне роста напряженности, связанной с расовыми вопросами.

SVLG, влиятельная организация, в которую входят более 350 компаний, также взяла на себя обязательство по расширению многообразия. В числе других компаний находятся Zoom Video Communications Inc., Western Digital Corp., а также больница Stanford Lucille Packard Children's Hospital, газета San Francisco Chronicle, Университет Санта-Клары и банк Silicon Valley Bank.

Некоторые из организаций, включая Twitter, публикуют данные по многообразию среди сотрудников в течение длительного периода времени. Компания в прошлом году поставила цель увеличить долю женщин в глобальном штате сотрудников до 50% к 2025 году. На текущий момент доля женщин в руководстве компании составляет 38,2%.

США

Новости

Американец Ванде Хай заменит россиянина Корсакова в экипаже "Союза МС-18"

Американец Ванде Хай заменит россиянина Корсакова в экипаже "Союза МС-18"

Экстракт спирулины оказался способен облегчить течение COVID-19

Руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки уйдет на пенсию

Руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки уйдет на пенсию

Египет зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Египет зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Космонавты временно изолировали возможные места утечки воздуха с МКС

Грузия с марта разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID

Грузия с марта разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID

В Испании снесли последний памятник Франсиско Франко

В Испании снесли последний памятник Франсиско Франко
Пандемия коронавируса

Более 48% взрослого населения Израиля привили 2 дозами COVID-вакцины

Более 48% взрослого населения Израиля привили 2 дозами COVID-вакцины

В Швеции собрались ужесточить ограничения из-за риска третьей волны COVID

"Газпром" освободил Румынию от транзитных обязательств до 2023 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');