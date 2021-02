Крупные компании США увеличат долю женщин в руководстве до 25% к 2025г.

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ряд крупнейших американских компаний, институтов и других организаций присоединились к зародившейся в Кремниевой долине инициативе по увеличению доли руководителей из числа недостаточно представленных групп до 25% к 2025 году.

Организация Silicon Valley Leadership Group (SVLG), обнародовавшая инициативу "25х25" в январе, опубликовала список из 20 компаний, институтов и организаций в ходе форума Diversity Forward. В список вошли технологические гиганты Facebook Inc. и Twitter Inc., авиакомпании United Airlines Holdings Inc. и Alaska Airlines, а также калифорнийская команда по американскому футболу "Сан-Франциско Форти Найнерс".

Участники инициативы обязуются, что не менее 25% руководящих должностей будут занимать люди из недостаточно представленных групп к 2025 году. Компании, как ожидается, будут раскрывать данные относительно этнокультурного и гендерного многообразия, а также ежегодно отчитываться о прогрессе в достижении цели.

Призывы к увеличению многообразия со стороны сотрудников, компаний, акционеров и активистов усилились после 2020 года на фоне роста напряженности, связанной с расовыми вопросами.

SVLG, влиятельная организация, в которую входят более 350 компаний, также взяла на себя обязательство по расширению многообразия. В числе других компаний находятся Zoom Video Communications Inc., Western Digital Corp., а также больница Stanford Lucille Packard Children's Hospital, газета San Francisco Chronicle, Университет Санта-Клары и банк Silicon Valley Bank.

Некоторые из организаций, включая Twitter, публикуют данные по многообразию среди сотрудников в течение длительного периода времени. Компания в прошлом году поставила цель увеличить долю женщин в глобальном штате сотрудников до 50% к 2025 году. На текущий момент доля женщин в руководстве компании составляет 38,2%.