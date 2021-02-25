Совет парламента Армении обсудит развязку внутриполитического конфликта

Фото: Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Совет парламента Армении в пятницу, 26 февраля, проведет заседание для утверждения предложенной парламентской оппозицией повестки.

"Завтра в 11:00 (10:00 по Москве) запланировано заседание Совета парламента. В повестке один вопрос - обсуждение вопроса об устранении режима военного положения и поиска путей развязки внутриполитического кризиса", - сказала член оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Иветта Тоноян журналистам на проспекте Баграмяна в центре Еревана.

"Хочу верить, что среди членов правящей фракции "Мой шаг" найдутся достойные люди, которые придут завтра на заседание Совета и утвердят повестку, в результате чего станет возможным проведение заседания парламента", - отметила она.

Парламентская оппозиция ранее заявляла, что только в случае отставки премьера Армении Никола Пашиняна станет возможным решить политический кризис в стране.