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ФБР предложило $250 тыс. за сведения о россияне из дела о вмешательстве в выборы

ФБР предложило $250 тыс. за сведения о россияне из дела о вмешательстве в выборы
Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - ФБР предлагает вознаграждение в размере $250 тыс. за информацию, которая приведет к аресту россиянина Константина Килимника, обвиняемого во вмешательстве в политическую систему США.

"ФБР предлагает вознаграждение в размере до $250 тыс. за информацию, которая приведет к аресту Килимника", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере вашингтонского отделения бюро.

Отмечается, что в июне 2018 года был выдан федеральный ордер на арест Килимника, которого в США обвиняют в препятствовании правосудию и заговоре с целью воспрепятствования правосудию.

Согласно обвинительному заключению 2018 года, Килимник пытался сознательно и намеренно склонить некое лицо на свою сторону, чтобы задержать и предотвратить дачу показаний в официальном судебном разбирательстве.

"Килимник работал и служил связным с украинскими и российскими политиками и бизнесменами. Кроме того, Константин Викторович Килимник также разыскивается ФБР за воспрепятствование правосудию и участие в заговоре с целью воспрепятствования правосудию в феврале 2018 года и апреле 2018 года", - сообщает ФБР.

Килимник - один из нескольких человек, которых бюро ищет за предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы 2016 года. Он был деловым партнером экс-руководителя предвыборной кампании бывшего президента Дональда Трампа Пола Манафорта.

ФБР считает, что Килимник имел связи с российской разведкой, и заявляет, что он якобы "оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию".

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший "российский след" в американских выборах, обвинял Килимника в связях с российскими спецслужбами, однако сам россиянин отвергал эти утверждения.

"Я никогда не имел ничего общего с какой-либо из разведывательных структур России", - написал он в письме, адресованном газете The Wall Street Journal.

Килимник добавил, что его используют, как "недостающее звено в истории, построенной на ложных основаниях".

Манафорт возглавлял избирательный штаб Трампа с конца весны до конца лета 2016 года. Прокуроры Мюллера подозревали, что Килимник, пользуясь личными отношениями с Манафортом, мог каким-то образом получать информацию о ходе избирательной кампании в США и работе штаба Трампа и передавать ее российской стороне.

Константин Килимник ФБР США Украина Дональд Трамп

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