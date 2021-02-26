Кремль заявил о "репрессивных действиях" против оппозиции на Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Действия украинских властей в отношении оппозиционных политиков вызывают обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть опасения, что реакция будет дальше набирать обороты на Украине, такие опасения, конечно есть. Мы видим достаточно грубые, жесткие, незаконные методы, которые принимаются в отношении ведущих политиков, политиков, которые имеют очень высокий рейтинг, популярных политиков, но политиков, которые далеко не во всем разделяют точку зрения действующей власти. И, конечно, подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенность", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос, касающийся сообщений о проведении обысков в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Киеве.

Между тем, Служба безопасности Украины накануне, 25 февраля, вечером заявила, что не имеет отношения к проведению неотложных следственных действий у центрального офиса ОПЗЖ в Киеве, а сами они не связаны с политической деятельностью партии.

"По предварительным данным, сегодня произошел конфликт вблизи строительной площадки по ул. Казимира Малевича в Киеве. Представители нескольких общественных движений и организаций проводили акцию протеста против строительства", - рассказали в пресс-службе СБУ агентству "Интерфакс-Украина" в четверг вечером.

К протестующим подъехал микроавтобус с людьми, у которых было травматическое и гладкоствольное оружие. Они обстреляли участников акции, в результате несколько активистов получили ранения, заявили в спецслужбе.

Впоследствии, сообщили в СБУ, работники полиции нашли похожий автомобиль у офиса ОПЗЖ в Киеве. "Это и стало причиной проведения неотложных следственных действий - то есть, они никоим образом не связаны с политической деятельностью указанной партии", - подчеркнули в ведомстве.

О том, что задержание автобуса и находившихся в нем людей на ул.Шота Руставели, где располагается офис ОПЗЖ, не имеет отношения к деятельности какой-либо политической партии или следственным действиям в офисе "Оппозиционной платформы", заявил ранее и начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, один автобус был задержан в районе ул. Шота Руставели в украинской столице, второй - в Киевской области.

"Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК (Хулиганство - ИФ), никакого отношения к обыскам нет", - сказал руководитель полиции Киева.

Вместе с тем, народный депутат Илья Кива (фракция ОПЗЖ) в социальных сетях опубликовал видео, в котором он сообщает, что транспортное средство арендовано и используется представителями "Детективной охранной компании "Шторм".

При этом ряд интернет-СМИ и телеграм-каналов распространяют со ссылкой на видео Кивы сообщения о якобы обысках в офисе ОПЗЖ в Киеве.