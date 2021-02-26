США построили на Аляске новый радар системы противоракетной обороны

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - На Аляске завершено строительство мощного радара системы противоракетной обороны нового поколения для дальнего обнаружения баллистических ракет LRDR (Long Range Discrimination Radar), сообщил Пентагон.

Радар отбора баллистических целей развернут на базе Клир в центральной части штата Аляска. Он начнет функционировать позднее в текущем году.

По данным американского Агентства по противоракетной обороне (ПРО), радар способен отслеживать баллистические цели на больших, чем ранее, расстояниях, сопровождать полет ракет с нескольких направлений, а также различать реальные боеголовки и ложные цели.

Новейший радар дальнего обнаружения интегрирован с системой наземной ПРО Соединенных Штатов Aegis ("Иджис").

В настоящее время на ее вооружении стоят 44 ракеты-перехватчика дальнего радиуса действия наземного базирования Standard Missile 3, способные поражать воздушные цели на заатмосферных высотах. Они размещены на базах в Форт-Грили (штат Аляска) и Ванденберг (штат Калифорния). Число наземных перехватчиков планируется увеличить до 64 единиц к 2023 году.

В Вашингтоне неоднократной заявляли, что система ПРО США предназначена для защиты страны от возможных ракетных ударов со стороны Северной Кореи и не представляет угрозу для стратегических ядерных сил России и Китая.