Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:18Заразились
на 26.02В России 4 223 186+11 086В мире 113 001 412+447 111

США построили на Аляске новый радар системы противоракетной обороны

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - На Аляске завершено строительство мощного радара системы противоракетной обороны нового поколения для дальнего обнаружения баллистических ракет LRDR (Long Range Discrimination Radar), сообщил Пентагон.

Радар отбора баллистических целей развернут на базе Клир в центральной части штата Аляска. Он начнет функционировать позднее в текущем году.

По данным американского Агентства по противоракетной обороне (ПРО), радар способен отслеживать баллистические цели на больших, чем ранее, расстояниях, сопровождать полет ракет с нескольких направлений, а также различать реальные боеголовки и ложные цели.

Новейший радар дальнего обнаружения интегрирован с системой наземной ПРО Соединенных Штатов Aegis ("Иджис").

В настоящее время на ее вооружении стоят 44 ракеты-перехватчика дальнего радиуса действия наземного базирования Standard Missile 3, способные поражать воздушные цели на заатмосферных высотах. Они размещены на базах в Форт-Грили (штат Аляска) и Ванденберг (штат Калифорния). Число наземных перехватчиков планируется увеличить до 64 единиц к 2023 году.

В Вашингтоне неоднократной заявляли, что система ПРО США предназначена для защиты страны от возможных ракетных ударов со стороны Северной Кореи и не представляет угрозу для стратегических ядерных сил России и Китая.

США Аляска

Новости

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Президент Азербайджана не исключил подписания мирного договора с Арменией

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Выехавшие из КНДР на дрезине российские дипломаты вылетели в Москву

ФБР предложило $250 тыс. за данные о россиянине из дела о вмешательстве в выборы

ФБР предложило $250 тыс. за данные о россиянине из дела о вмешательстве в выборы

Что случилось этой ночью: пятница, 26 февраля

Минздрав Вьетнама разрешил применять российский "Спутник V"

Минздрав Вьетнама разрешил применять российский "Спутник V"

В США сделали 50 млн прививок от COVID-19 за 37 дней президентства Байдена

"Боинг-737" не смог вылететь из Антальи в Екатеринбург из-за неисправности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');