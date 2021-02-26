Посетителей фитнес-клубов в Казахстане обяжут раскрывать свой COVID-статус

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Главный государственный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление о реализации в Нур-Султане, Алма-Ате и Караганде пилотного проекта Ashyq для предупреждения распространения COVID-19.

При входе в фитнес-клубы, бассейны и компьютерные клубы, включенные в пилотный проект, нужно будет отсканировать специальный QR-код, и приложение Ashyq отобразит статус посетителя. "Зеленый" статус - посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19; "синий" - отсутствует результат ПЦР-теста, не числится как контактный с больным COVID-19; "желтый" - обозначен в базе как контактный с больным COVID-19; "красный" - зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.

Реализацию пилотного проекта Ashyq начнут с 26 февраля на объектах предпринимательства: это фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (за исключением посетителей до 18 лет), боулинг-клубы.

Акимам трех городов и главам местных департаментов комитета санэпидемконтроля поручено обеспечить проведение пилота по внедрению приложения Ashyq на объектах предпринимательства, а также проинформировать население о необходимости использовать это приложение для входа в заведения.

При отсутствии смартфона у посетителя сотрудник объекта должен проверить его статус в информационной системе с его согласия.

Посетителей с "желтым" и "красным" статусам на объекты допускать запрещено. При выявлении таких посетителей субъекты бизнеса должны информировать территориальные департаменты комитета санэпидемконтроля.