Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 26.02В России 4 223 186+11 086В мире 113 001 412+447 111

Посетителей фитнес-клубов в Казахстане обяжут раскрывать свой COVID-статус

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Главный государственный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление о реализации в Нур-Султане, Алма-Ате и Караганде пилотного проекта Ashyq для предупреждения распространения COVID-19.

При входе в фитнес-клубы, бассейны и компьютерные клубы, включенные в пилотный проект, нужно будет отсканировать специальный QR-код, и приложение Ashyq отобразит статус посетителя. "Зеленый" статус - посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19; "синий" - отсутствует результат ПЦР-теста, не числится как контактный с больным COVID-19; "желтый" - обозначен в базе как контактный с больным COVID-19; "красный" - зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.

Реализацию пилотного проекта Ashyq начнут с 26 февраля на объектах предпринимательства: это фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (за исключением посетителей до 18 лет), боулинг-клубы.

Акимам трех городов и главам местных департаментов комитета санэпидемконтроля поручено обеспечить проведение пилота по внедрению приложения Ashyq на объектах предпринимательства, а также проинформировать население о необходимости использовать это приложение для входа в заведения.

При отсутствии смартфона у посетителя сотрудник объекта должен проверить его статус в информационной системе с его согласия.

Посетителей с "желтым" и "красным" статусам на объекты допускать запрещено. При выявлении таких посетителей субъекты бизнеса должны информировать территориальные департаменты комитета санэпидемконтроля.

Казахстан коронавирус Нур-Султан Караганда Алма-Ата

Новости

Байден исключил признание Крыма российским

Байден исключил признание Крыма российским
Пандемия коронавируса

"Спутник V" зарегистрировали в Молдавии

Таиланд начал снимать COVID-ограничения в курортных провинциях

Таиланд начал снимать COVID-ограничения в курортных провинциях
Пандемия коронавируса

Путин обсудил с канцлером Австрии возможность поставки "Спутника V"

Путин обсудил с канцлером Австрии возможность поставки "Спутника V"

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Президент Азербайджана не исключил подписания мирного договора с Арменией

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Выехавшие из КНДР на дрезине российские дипломаты вылетели в Москву

ФБР предложило $250 тыс. за данные о россиянине из дела о вмешательстве в выборы

ФБР предложило $250 тыс. за данные о россиянине из дела о вмешательстве в выборы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');