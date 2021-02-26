Принадлежащее Израилю грузовое судно повреждено взрывом в Оманском заливе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Судно, принадлежащее Израилю, получило повреждения в результате взрыва, который произошел в пятницу днем, когда судно находилось в Оманском заливе, сообщает Jerusalem Post.

С экипажем все в порядке, а судно удалось направить в ближайший порт.

По одной из версий взрыв мог быть вызван морской миной.

В свою очередь представитель частной охранной фирмы заявил Associated press (AP), что речь идет о грузовом судне для перевозки автомобилей Helios Ray, шедшем под флагом Багамских Островов.

AP отмечает, что согласно данным сайта Marinetraffic, судно, направлявшееся в Сингапур, в пятницу, немного не дойдя до Аравийского моря, легло на обратный курс в сторону Ормузского пролива.

По данным AP, судно принадлежит фирме Ray Shipping Ltd из Тель-Авива.

В Пятом флоте ВМС США сообщили агентству, что наблюдают за развитием ситуации, но от дальнейших комментариев отказались.