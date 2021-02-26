Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 26.02В России 4 223 186+11 086В мире 113 001 412+447 111

Принадлежащее Израилю грузовое судно повреждено взрывом в Оманском заливе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Судно, принадлежащее Израилю, получило повреждения в результате взрыва, который произошел в пятницу днем, когда судно находилось в Оманском заливе, сообщает Jerusalem Post.

С экипажем все в порядке, а судно удалось направить в ближайший порт.

По одной из версий взрыв мог быть вызван морской миной.

В свою очередь представитель частной охранной фирмы заявил Associated press (AP), что речь идет о грузовом судне для перевозки автомобилей Helios Ray, шедшем под флагом Багамских Островов.

AP отмечает, что согласно данным сайта Marinetraffic, судно, направлявшееся в Сингапур, в пятницу, немного не дойдя до Аравийского моря, легло на обратный курс в сторону Ормузского пролива.

По данным AP, судно принадлежит фирме Ray Shipping Ltd из Тель-Авива.

В Пятом флоте ВМС США сообщили агентству, что наблюдают за развитием ситуации, но от дальнейших комментариев отказались.

Новости

Байден исключил признание Крыма российским

Байден исключил признание Крыма российским
Пандемия коронавируса

"Спутник V" зарегистрировали в Молдавии

Таиланд начал снимать COVID-ограничения в курортных провинциях

Таиланд начал снимать COVID-ограничения в курортных провинциях
Пандемия коронавируса

Путин обсудил с канцлером Австрии возможность поставки "Спутника V"

Путин обсудил с канцлером Австрии возможность поставки "Спутника V"

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Президент Азербайджана не исключил подписания мирного договора с Арменией

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Выехавшие из КНДР на дрезине российские дипломаты вылетели в Москву

ФБР предложило $250 тыс. за данные о россиянине из дела о вмешательстве в выборы

ФБР предложило $250 тыс. за данные о россиянине из дела о вмешательстве в выборы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');