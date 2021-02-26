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Твитер разработал платную подписку Super Follows

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Twitter объявил о планах создания новой платежной функции Super Follows, которая позволит владельцам аккаунтов взимать плату с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту, cообщает BBC News.

Нововведение заключается в создании бонусных твитов, присоединении к сообществу по интересам или получении информационной email-рассылки, говорится в сообщении фирмы. О своих планах руководство Twitter рассказало на виртуальной встрече, организованной для инвесторов. Также оно заявило, что тестирует формат аудиочатов, который оказался популярным у нового конкурента - соцсети Clubhouse. Представитель Twitter сообщил, что Super Follow должен быть запущен в этом году.

Новость о нововведениях вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей Twitter. Консультант по социальным сетям Мэтт Наварра спросил своих подписчиков, готовы ли они платить премию за свои любимые аккаунты и 85% ответили, что нет.

Соцсеть, которая была запущена в 2006 году и зафиксировала свою первую годовую прибыль в 2018 году, заявила, что надеется удвоить свою выручку в 2023 году.

Twitter

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