Украина введет санкции против 10 бывших высокопоставленных военных

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против десяти бывших генералов и адмиралов. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Сегодня мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц, которые состояли в высшем офицерском составе, которые предали нашу страну. И было принято решение относительно 10 лиц лишить их всех государственных наград. Они лишены всех званий. Ни одного звания у них больше нет. К ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет наше законодательство", - заявил Данилов.

Данилов перечислил граждан, попавших в этот санкционный список. Среди них экс-министр МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

По словам Данилова, эти люди "не находятся на территории Украины, но у них на территории Украины есть собственность и активы, которые после подписания президентом соответствующего указа касательно лишения их государственных наград и медалей попадут под санкции".