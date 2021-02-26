Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 26.02В России 4 223 186+11 086В мире 113 001 412+447 111

Украина введет санкции против 10 бывших высокопоставленных военных

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против десяти бывших генералов и адмиралов. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Сегодня мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц, которые состояли в высшем офицерском составе, которые предали нашу страну. И было принято решение относительно 10 лиц лишить их всех государственных наград. Они лишены всех званий. Ни одного звания у них больше нет. К ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет наше законодательство", - заявил Данилов.

Данилов перечислил граждан, попавших в этот санкционный список. Среди них экс-министр МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

По словам Данилова, эти люди "не находятся на территории Украины, но у них на территории Украины есть собственность и активы, которые после подписания президентом соответствующего указа касательно лишения их государственных наград и медалей попадут под санкции".

Украина

Новости

Разведка США заявила, что за убийством Хашкаджи стоит саудовский принц

Что произошло за день: пятница, 26 февраля

Байден исключил признание Крыма российским

Байден исключил признание Крыма российским
Пандемия коронавируса

"Спутник V" зарегистрировали в Молдавии

Таиланд начал снимать COVID-ограничения в курортных провинциях

Таиланд начал снимать COVID-ограничения в курортных провинциях
Пандемия коронавируса

Путин обсудил с канцлером Австрии возможность поставки "Спутника V"

Путин обсудил с канцлером Австрии возможность поставки "Спутника V"

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Президент Азербайджана не исключил подписания мирного договора с Арменией

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');