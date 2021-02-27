В больнице Украины погиб человек из-за пожара в кислородной системе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Один человек погиб и один пострадал в результате пожара в системе подачи кислорода, который произошел в больнице №1 города Черновцы, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что взрыв и возгорание кислородного трубопровода произошли в палате на втором этаже пятиэтажного здания больницы в 13:15 субботы.

По данным пресс-службы, пожар ликвидировали в 13:30. Были эвакуированы 20 человек.