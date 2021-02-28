Индийская ракета успешно вывела на орбиту бразильский спутник
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель PSLV-C51 в воскресенье успешно вывела на орбиту бразильский спутник оптического наблюдения за поверхностью Земли Amazonia-1, а также еще 18 космических аппаратов, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).
Запуск ракеты был осуществлен с космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота у юго-восточного побережья Индии.
Stunning glimpses of today's lift-off#PSLVC51 #Amazonia1 #NSIL #INSPACe pic.twitter.com/MQJzAROxaV— ISRO (@isro) February 28, 2021
Как отметили в организации, миссия выполнена.
All Co-passenger satellites separated from #PSLVC51. Mission accomplished..#ISRO #NSIL #INSPACe #Amazonia1— ISRO (@isro) February 28, 2021
Спутник Amazonia-1 весом около 640 кг является первым космическим аппаратом, созданным Национальным институтом космоса Бразилии. Он будет передавать данные о сельском хозяйстве страны и состоянии лесов в районе Амазонки.
Среди 18 мини-спутников, которые затем отделились от ракеты на орбите, - коммерческие и исследовательские аппараты Индии и США.