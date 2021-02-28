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В Индии бойцовый петух зарезал своего хозяина

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Бойцовый петух убил своего хозяина на юге Индии, сообщает "Би-би-си". Птица использовалась в нелегальных боях.

Инцидент произошел, когда мужчина готовил петуха к такому бою, для подобных незаконных мероприятий на ногах птиц закрепляют лезвия.

В момент подготовки петух попытался убежать и ударил хозяина этим 7-сантиметровым лезвием. Мужчина получил серьезную рану, он умер от потери крови по пути в больницу.

Полиция сейчас разыскивает еще 15 человек, причастных к незаконным петушиным боям.

Саму птицу сначала доставили в участок, а затем увезли на ферму. Тем не менее петух будет участвовать в судебном процессе в качестве улики.

Петушиные бои в Индии незаконны с 1960-х годов, но все еще проводят подпольно в сельских районах.

Индия

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