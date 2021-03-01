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Украинских дипломатов поймали с контрабандой на границе с Польшей

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) раскрыли преступную группу с участием бывших и действующих сотрудников посольства Украины в Польше, которая занималась контрабандой.

Пресс-служба ГБР сообщает, что водитель посольства Украины в Республике Польша и один из секретарей представительства МИД Украины перевозили товары подакцизной группы на служебном микроавтобусе. Их сообщниками были работник Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области и экс-сотрудник посольства c cыном. Последний является действующим атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше.

28 февраля 2021 года микроавтобус остановили при выезде из пункта пропуска. За рулем находился водитель посольства и атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше. При обыске были обнаружены и изъяты $140 тыс., 67 200 евро, 11 600 польских злотых, 16 кг золота, а также 8 826 блоков с сигаретами. Себестоимость изъятых табачных изделий по предварительным подсчетам составляет около 1,5 млн грн.

Предварительная квалификация правонарушения - "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

Утром 1 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал из-за границы двух действующих сотрудников посольства Украины в Польше, причастных к попытке провезти через границу партию контрабанды. Кулеба отметил, что в отношении указанных сотрудников будет проведено дисциплинарное расследование.

Украина Польша ГБР Дмитрий Кулеба

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