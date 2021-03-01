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В Белоруссии задержан глава оппозиционной партии Николай Козлов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Глава Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов задержан в Минске, сообщили в незарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре "Весна".

"Сегодня задержали главу Объединенной гражданской партии Николая Козлова. Его вызвали в Партизанский РУВД для составления уже третьего протокола по ст. 23.4. КоАП за отказ давать подписку о неразглашении по "делу Координационного совета". Однако из РУВД он не вышел", - говорится в сообщении правозащитников.

Там также отметили, что до суда Козлова отправили в изолятор временного содержания на Окрестина.

Ранее Козлов трижды отказывался давать подписку о неразглашении и был неоднократно привлечен за это к ответственности. Суд Партизанского района Минска присудил 15 суток ареста председателю ОГП и члену оппозиционного Координационного совета Козлову за отказ от дачи подписки о неразглашении. 18 февраля был оглашен приговор, однако Козлова не задержали ни в зале суда, ни сразу после его завершения. Также политика должны были судить по ст.23.4 КоАП за отказ давать подписку о неразглашении 26 февраля, но тот суд перенесли на неопределенный срок.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,12%. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

На фоне продолжающихся после президентских выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.

Николай Козлов Белоруссия ОГП

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