Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 114 751 416+308 770

Экс-президент Армении опроверг причастность к требованию Генштаба об отставке Пашиняна

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент Армении Серж Саргсян опроверг заявление премьер-министра республики Никола Пашиняна о том, что руководство Главного штаба ВС потребовало отставки главы правительство под его влиянием.

"Это утверждение соответствует действительности настолько, насколько соответствуют заявления капитулянта (Никола Пашиняна - ИФ) о том, что "Искандер" взрывается на 10% и является оружием 80-х годов, что Шуши - это азербайджанский город", - сказал Саргсян в эфире армянской телекомпании ArmNews.

По его словам, власти "придумали очередной спектакль". "Готовится новое представление. Посмотрим. А на остальные вопросы ответим либо во время, либо после спектакля", - сказал Саргсян.

На митинг своих сторонников 1 марта Пашинян заявил, что заявление руководства Главного штаба ВС Армении с требованием отставки правительства страны является результатом влияния на генералитет прежних властей республики. "В том числе Серж Саргсян посредством своего влияния среди генералов заставил их выйти против государства и народа", - сказал Пашинян.

По его словам, бывшие власти "пытаются вывести армию против законно избранной власти и народа".

Тогда же руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян потребовал от Пашиняна обнародовать доказательства выполнения начальником Главного штаба ВС Гаспаряном поручений экс-президента страны Саргсяна.

"Никол Пашинян заявил, что Оник Гаспарян, выступив с заявлением с требованием отставки премьер-министра, выполнял приказ Сержа Саргсяна. Требую, чтобы Пашинян немедленного опубликовал доказательство", - написал Марукян странице в фейсбуке.

Армения Серж Саргсян Никол Пашинян

Новости

Попавшему в больницу супругу Елизаветы II стало лучше

Пашинян заявил, что готов организовать внеочередные выборы в парламент

Пашинян заявил, что готов организовать внеочередные выборы в парламент
Пандемия коронавируса

РФПИ сообщил о регистрации "Спутника V" еще в трех странах

РФПИ сообщил о регистрации "Спутника V" еще в трех странах

Австралийцам предложат рейсы с неизвестным пунктом назначения

Австралийцам предложат рейсы с неизвестным пунктом назначения

Маск решил создать новый город в Техасе

Маск решил создать новый город в Техасе
Пандемия коронавируса

ОАЭ первыми из стран могут достичь коллективного иммунитета от COVID

Второй испытательный полет корабля Starliner к МКС отложили до мая

Второй испытательный полет корабля Starliner к МКС отложили до мая

Армянские СМИ сообщили о готовящемся аресте начальника главного штаба

Армянские СМИ сообщили о готовящемся аресте начальника главного штаба

Японский бизнесмен на конкурсе выберет себе попутчиков для полета к Луне

Военным ДНР разрешили открывать упреждающий огонь

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');