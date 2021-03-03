Экс-президент Армении опроверг причастность к требованию Генштаба об отставке Пашиняна

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент Армении Серж Саргсян опроверг заявление премьер-министра республики Никола Пашиняна о том, что руководство Главного штаба ВС потребовало отставки главы правительство под его влиянием.

"Это утверждение соответствует действительности настолько, насколько соответствуют заявления капитулянта (Никола Пашиняна - ИФ) о том, что "Искандер" взрывается на 10% и является оружием 80-х годов, что Шуши - это азербайджанский город", - сказал Саргсян в эфире армянской телекомпании ArmNews.

По его словам, власти "придумали очередной спектакль". "Готовится новое представление. Посмотрим. А на остальные вопросы ответим либо во время, либо после спектакля", - сказал Саргсян.

На митинг своих сторонников 1 марта Пашинян заявил, что заявление руководства Главного штаба ВС Армении с требованием отставки правительства страны является результатом влияния на генералитет прежних властей республики. "В том числе Серж Саргсян посредством своего влияния среди генералов заставил их выйти против государства и народа", - сказал Пашинян.

По его словам, бывшие власти "пытаются вывести армию против законно избранной власти и народа".

Тогда же руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян потребовал от Пашиняна обнародовать доказательства выполнения начальником Главного штаба ВС Гаспаряном поручений экс-президента страны Саргсяна.

"Никол Пашинян заявил, что Оник Гаспарян, выступив с заявлением с требованием отставки премьер-министра, выполнял приказ Сержа Саргсяна. Требую, чтобы Пашинян немедленного опубликовал доказательство", - написал Марукян странице в фейсбуке.