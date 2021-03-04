Палата представителей США отменила голосование из-за угроз Капитолию

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Палата представителей США отменила голосование, намеченное на четверг, из-за информации о готовящихся угрозах Капитолию, сообщает The Hill.

Демократы изначально намеревались провести в четверг голосование по закону Джорджа Флойда о правосудии в полицейской деятельности 2021 года, но изменили расписание из-за угрозы своей безопасности.

"Существует растущая озабоченность по поводу угроз Капитолию и демократическим законодателям, в частности, завтра", - цитирует издание одного демократического законодателя.

На прошлой неделе Йогананда Питтман, исполняющий обязанности начальника полиции Капитолия, предупредил законодателей, что некоторые группы ополченцев, участвовавшие в беспорядках 6 января, намереваются снова напасть на Капитолий.

Ранее полиция Капитолия сообщила об усилении мер безопасности вокруг здания Конгресса из-за имеющихся данных о возможном нападении сторонников теории заговора QAnon, которые считают, что экс-президент США Дональд Трамп каким-то образом может вернуться к власти 4 марта. Именно в этот день проходили инаугурации президентов в США до 1933 года.

Многие республиканцы обвинили демократов в поддержании ненужных мер предосторожности против несуществующей угрозы. Они считают, что таким образом демократы хотят изобразить сторонников Трампа как чрезвычайно жестоких.

Между тем некоторые республиканцы верят в реальность такой угрозы.

Так, республиканец Майк Маккол (штат Техас) призвал Трампа предотвратить любое потенциальное насилие и обратиться к своим сторонникам с просьбой держаться подальше от Капитолия в четверг.

"Я думаю, что президент Трамп несет ответственность за то, чтобы сказать им, чтобы они отступили. Эта угроза правдоподобна, она реальна", - заявил он.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.