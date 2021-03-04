Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:39Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 114 753 125+310 479

США готовы к диалогу с РФ и КНР по вопросам стратегической стабильности

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты намерены принимать меры, направленные на обеспечение стратегической стабильности, которые будут включать снижение роли ядерного оружия в стратегии национальной безопасности и диалог с Россией и Китаем, заявил Белый дом.

"Мы предпримем шаги по снижению роли ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности", - говорится в положениях стратегии национальной безопасности, принятых на вооружение администрацией президента Джо Байдена и распространенных Белым домом.

В документе также отмечается: "Мы будем вести предметный диалог с Россией и Китаем по целому ряду новых военно-технических разработок, которые подразумевают стратегическую стабильность".

При этом подчеркивается, что условием будет "обеспечение безопасности и надежности стратегических средств сдерживания", а также выполнение "расширенных обязательств по сдерживанию" перед союзниками.

Вашингтон будет бороться с угрозой, исходящей от ядерного оружия, говорится в положениях стратегии.

"Мы предотвратим дорогостоящую гонку вооружений и восстановим наш авторитет как лидера в области контроля над вооружениями", - подчеркивается в документе, и отмечается, что "именно поэтому мы быстро перешли к продлению договора по СНВ с Россией".

"Там, где это будет возможно, мы будем стремиться к новым механизмам контроля над вооружениями", - говорится в положениях стратегии.

США

Новости

Facebook снял запрет на политическую рекламу

Facebook снял запрет на политическую рекламу

Меркель представила план снятия в Германии ограничений по COVID-19

Прототип космического корабля Starship SpaceX взорвался после посадки

Прототип космического корабля Starship SpaceX взорвался после посадки

Приговоренный к тюрьме Саркози заявил, что за семь лет на него "не нашли ничего"

Сотрудник МВД ДНР погиб в результате обстрелов в Донбассе

Байден продлил санкции против РФ, введенные из-за украинского кризиса

Байден продлил санкции против РФ, введенные из-за украинского кризиса

В Швеции вооруженный ножом мужчина ранил восемь человек

Российский Су-27 сопроводил два американских "стратега" над Балтикой

Власти США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире

Власти США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире

Попавшему в больницу супругу Елизаветы II стало лучше

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');