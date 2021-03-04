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Шри-Ланка одобрила экстренное применение вакцины "Спутник V"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки в четверг одобрили экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщают местные СМИ со ссылкой на главу Минздрава страны Чанну Джайасуманну.

По его словам, разрешение на использование предоставил комитет экспертов Национального управления страны по контролю за медицинскими препаратами.

Как отмечают СМИ, в Управлении по производству, поставкам и регулированию фармацевтических препаратов в свою очередь сообщили, что Россия согласилась бесплатно предоставить Шри-Ланке 300 тыс. доз "Спутника V".

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В начале февраля в Управлении медицинского обслуживания страны сообщили, что Москва предложила помощь Шри-Ланке с производством на ее территории российской вакцины "Спутник V".

В Шри-Ланке за время пандемии COVID-19 выявили более 84 тыс. случаев заражения, 484 инфицированных скончались.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Гватемале, Молдове, Египте и Гондурасе.

Шри-Ланка коронавирус Спутник V

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