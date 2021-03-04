Бойцов Нацгвардии в США попросили еще два месяца охранять Капитолий

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Полиция Капитолия запросила продление мандата бойцов Национальной гвардии США для обеспечения еще в течение двух месяцев охраны комплекса зданий Конгресса США. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.

По его данным, Пентагон в настоящее время рассматривает этот запрос.

"В запросе говорится о продолжающейся обеспокоенности относительно безопасности и возможности беспорядков в районе Капитолия", - пишет агентство.

Ранее палата представителей США отменила голосование, намеченное на четверг, из-за информации о готовящихся угрозах Капитолию. Демократы планировали провести голосование по закону Джорджа Флойда о правосудии в полицейской деятельности 2021 года.

На прошлой неделе Йогананда Питтман, исполнявший обязанности начальника полиции Капитолия, предупредил законодателей, что некоторые группы демонстрантов, участвовавшие в беспорядках 6 января, намереваются снова напасть на Капитолий.

Ранее полиция Капитолия сообщила об усилении мер безопасности вокруг здания Конгресса из-за имеющихся данных о возможном нападении сторонников теории заговора QAnon, которые считают, что экс-президент США Дональд Трамп каким-то образом может вернуться к власти 4 марта. Именно в этот день проходили инаугурации президентов в США до 1933 года.

Многие республиканцы обвинили демократов в поддержании ненужных мер предосторожности против несуществующей угрозы. Они считают, что таким образом демократы хотят изобразить сторонников Трампа как чрезвычайно жестоких. Между тем некоторые республиканцы верят в реальность такой угрозы.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.