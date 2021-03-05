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Ежегодная сессия ВСНП начала работу в Пекине

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В торжественной обстановке в Доме народных собраний на столичной площади Тяньаньмэнь начала работу четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР) 13-го созыва.

В президиуме форума председатель КНР Си Цзиньпин, другие высшие государственные и партийные руководители страны.

Депутатам предстоит рассмотреть доклада о работе правительства в 2020 году и плана на 2021 год, проект 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы, а также перспективных экономических задач до 2035 года.

Участники сессии рассмотрят доклады об исполнении центрального и местных бюджетов за 2020 год и проекты бюджетов на 2021 год.

Депутаты ВСНП также рассмотрят ряд законопроектов и поправок к законам, а также отчеты о работе Постоянного комитета ВСНП, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры КНР.

Сессию открыл председатель Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу.

С докладом о работе правительства выступает премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Китай Ли Чжаншу Ли Кэцян ВСНП

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