ЕС продлил санкции против Януковича

Из "черного списка" Евросоюза исключен экс-премьер Украины Арбузов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС исключил из списка бывших высокопоставленных украинских чиновников времен президентства Виктора Януковича, к которым ЕС применил санкции в виде замораживание активов за незаконное присвоении государственных средств - экс-премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Решение, в соответствии с которым для остальных фигурантов списка, включая Януковича, санкции продлены еще на один год, до 6 марта 2022 года, обнародовано в Официальном журнале ЕС.

В списке также остались сын Януковича Александр, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, Сергей Курченко и экс-министр сборов и доходов Александр Клименко.

Совет ЕС продлил санкции в четверг, 4 марта. Впервые решение заморозить активы высших должностных лиц было принято 5 марта 2014 года в ответ на события на Украине. Первоначально в списке было 18 человек. Многие из них решение ЕС в отношении санкций оспаривали в Европейском суде, выигрывая дела.