Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:34Заразились
на 05.03В России 4 301 159+11 024В мире 115 617 955+452 311

В Италии зафиксировали рост смертности в 21% с марта по декабрь 2020 г.

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Италии в период с марта по декабрь 2020 года смертность выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом в прошлые годы. Об этом сообщает итальянское телевидение со ссылкой на подсчеты Национального института статистики страны.

Так, с марта по декабрь на итальянской территории скончалось на 108 178 больше людей по сравнению со средним показателем за эти месяцы за 2015-2019 годы. Речь идет о смертях в целом, а не только от последствий заражения COVID-19.

В целом за 2020 год в Италии скончались около 746 тыс. человек, что примерно на 100 тыс. больше среднего показателя за предыдущие годы. Кроме того, это самое большое количество смертей в стране за весь послевоенный период.

В Национальном институте статистики также указали, что смертность во время второй волны COVID-19, начавшейся осенью 2020 года, оказалась выше, чем во время первой, стартовавшей в Италии в марте 2020 года.

Италия

Новости

США и ЕС договорились урегулировать торговые споры вокруг Airbus и Boeing

США и ЕС договорились урегулировать торговые споры вокруг Airbus и Boeing

Цена Brent впервые с января 2020 года достигла $69 за баррель

Марка Jeep готова отказаться от названия Cherokee

Марка Jeep готова отказаться от названия Cherokee

США ввели санкции против украинского олигарха Коломойского и его семьи

РФ и Белоруссия создадут три совместных центра по подготовке военных

РФ и Белоруссия создадут три совместных центра по подготовке военных
Пандемия коронавируса

В ВОЗ допустили победу над пандемией в начале 2022 года

В ВОЗ допустили победу над пандемией в начале 2022 года

В Литве отвергли требования Белоруссии выдать Тихановскую

Пандемия коронавируса

Турция будет требовать справки о тестах на COVID-19 до 15 апреля

Турция будет требовать справки о тестах на COVID-19 до 15 апреля

Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую

Китай будет повышать пенсионный возраст

Китай будет повышать пенсионный возраст
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');