CNN узнал о желании Белого дома создать структуру по противодействию кибератакам

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена может сформировать целевую группу для борьбы с крупными кибератаками, "связанными с Китаем", сообщил телеканал CNN со ссылкой на своего источника из числа официальных лиц.

Целевая группа или "Объединенная координационная группа" (UCG) - это межведомственная структура, создание которой инициировал Совет национальной безопасности, в которую входят ФБР, Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) и другие, сказал американский чиновник.

По оценкам, около 30 тыс. пострадавших от "китайских" кибератак клиентов насчитывается только в США и 250 тыс. по всему миру, хотя эти цифры могут вырасти, сообщил источник.

Администрация Байдена все чаще бьет тревогу по поводу серии недавних кибератак, о которых компания Microsoft заявила на этой неделе.

"Это активная угроза. Все, кто управляет этими серверами - правительство, частный сектор, научные круги - должны действовать сейчас, чтобы исправить положение", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. ".

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщил в своем твиттере, что правительство отслеживает сообщения о том, что американские мозговые центры, возможно, были скомпрометированы атакой, а также "оборонно-промышленные базы".

CISA подчеркнуло, что вредоносная активность, если ее не остановить, может "позволить злоумышленнику получить контроль над всей корпоративной сетью."

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что министерство обороны в настоящее время работает над тем, чтобы определить, не является ли оно уязвимым.

На этой неделе Microsoft сообщила, что ей стало известно о нескольких слабых точках в программном обеспечении ее серверов, которые используют "китайские" хакеры.