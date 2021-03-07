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Вакцина "Спутник V" одобрена в Северной Македонии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Северной Македонии, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в воскресенье.

Регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек.

В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.

Спутник V Северная Македония

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