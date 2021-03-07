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Белоруссия запустит промышленное производство вакцины "Спутник V"

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины "Спутник V"
Вакцинация добровольцев в Минске (архивное фото)
Фото: Стрингер/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия запустит промышленное производство российской вакцины "Спутник V" 30-31 марта, пробная партия проходит экспертизу в России, сообщил заместитель министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Чередниченко в эфире телеканала ОНТ.

"26 февраля выпущена первая партия, так называемая валидационная партия – 15 тысяч ампул, которые сейчас проходят в российском институте Гамалеи экспертизу на устойчивость, эффективность и так далее. И с 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину", – сказал Чередниченко.

Он уточнил, что планируется выпускать 500 тысяч доз ежемесячно.

По словам замминистра, сейчас самое главное – насытить отечественный рынок. При этом, отметил Чередниченко, если появится возможность для экспорта вакцины, то поставки будут осуществляться.

Белоруссия коронавирус COVID-19 Спутник V

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