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Британский Burger King отправил женщин на кухню по случаю 8 марта

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Британское отделение американской сети ресторанов быстрого питания Burger King оказалось в центре скандала после серии твитов, посвященных 8 марта.

В твиттере сети появилась запись "Женщинам место на кухне". Мысль была развернута в следующем сообщении: "...если они того хотят, разумеется. Только 20% шеф-поваров - женщины. Наша цель изменить соотношения числа женщин и мужчин в ресторанном бизнесе, наша цель - вдохновить женщин строить карьеру в кулинарии".

Как отмечает The Sun, компания представила новую программу обучения специально для сотрудниц.

Тем не менее многие пользователи соцсети не оценили подход к презентации новой программы, раскритиковав Burger King, назвав этот PR-ход одним из худших в истории. Часть пользователей обещала вообще больше не есть в ресторанах сети.

Сеть ресторанов быстрого питания KFC высмеяла твит конкурентов, ответив на него картинкой с подписью "Самый подходящий момент удалить эту запись был сразу после ее публикации. Второй подходящий момент - прямо сейчас".

Burger King

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