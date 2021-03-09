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Ограждение у национального дворца Мексики превратили в мемориал женщинам

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Ограждение, возведенное для защиты национального дворца Мексики в преддверии запланированного марша по случаю Международного женского дня, было превращено в мемориал. Об этом сообщает "Би-би-си".

Имена сотен женщин, убитых на почве ненависти по половому признаку, были написаны на ограде. Активистки движения за права женщин говорят, что правительство игнорирует проблему насилия в отношении женщин и подобным действием они хотят привлечь внимание к данной проблеме в Мексике. Они также критиковали президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора за то, что он приказал окружить национальный дворец и дворец изящных искусств барьерами, спрашивая, чего он боится.

Президент ответил, что трехметровое ограждение было установлено "не из страха, а для предотвращения провокаций и защиты исторических зданий".

Андрес Мануэль Лопес Обрадор добавил, что женщины имеют право протестовать, но также он сказал, что "многие люди (...) используют насилие как форму протеста и бросают бутылки с зажигательной смесью, и мы не хотим, чтобы кто-то пострадал".

По данным правительства, в 2020 году жертвами убийств на почве ненависти по половому признаку стали по меньшей мере 939 женщин. В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес, известном большим количеством женщин, пропавших без вести за эти годы, родственники исчезнувших держали розовые кресты с лозунгом "Больше ни одной" в знак протеста в минувшие выходные.

Мексика Мехико

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