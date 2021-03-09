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В Донбассе за сутки зафиксировали 105 нарушений прекращения огня

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала резкий рост нарушений режима прекращения огня в Донбассе за 8 марта, сообщается на сайте международной организации.

Так, согласно данным отчета, в Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 105 нарушений режима прекращения огня, включая 83 взрыва неопределенного происхождения. Накануне за сутки было зафиксировано девять таких нарушений.

В Луганской области миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня в то время, тогда как накануне сотрудники не выявили ни одного такого случая.

Как отмечают в ОБСЕ, после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 11 тыс. нарушений режима прекращения огня в Донбассе, в том числе 4 030 взрывов, 1 438 пролетевших неопределенных боеприпасов, 116 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также не менее 5 932 очередей и выстрелов.

Донбасс ОБСЕ ЛНР ДНР

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