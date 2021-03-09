Оппозиция Армении предостерегла полицию от разгона демонстрантов

В среду в 16:00 в Ереване пройдет очередной митинг оппозиции

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении призвала полицию воздержаться от силовых действий в отношении заблокировавших здание парламента демонстрантов.

"У нас есть сведения, что из всех областей власти сейчас привозят дополнительные полицейские силы в Ереван. Предупреждаю начальника полиции и всех, кто попытается ночью прибегнуть к провокациям, что ответственность за последствия будут нести они. Мы продолжаем свою акцию гражданского неповиновения. Мы боремся за нашу государственность и армию. Не пытайтесь совершить ошибки", - заявил координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян, выступая перед демонстрантами у парламента.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян и его политическая команда "смогут войти в парламент только по вопросу отставки Пашиняна".

Он сообщил также, что в среду, 10 марта в 16:00 будет проведен очередной митинг оппозиции.

Демонстранты заблокировали все входы и въезды в парламент Армении по призыву лидера оппозиционного "Движения спасения родины" Вазгена Манукяна. Установлены палатки. На месте находятся несколько сотен полицейских и спецназовцев, которые не предпринимают активных действий.

С 25 февраля демонстранты заблокировали проспект Баграмяна перед зданием парламента, где также установлены палатки, в которых ночуют сторонники оппозиции.

Ранее во вторник президент Армении Армен Саркисян возложил на Пашиняна ответственность за политические последствия отставки начальника Главного штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна от должности первого заместителя начальника Главного штаба. Указ об освобождении был подписан по предложению Пашиняна.

25 февраля Пашинян направил ходатайство президенту Армении об освобождении от должности начальника Главного штаба, однако Саркисян не подписал соответствующий указ.

28 февраля администрация президента Армении повторно получила от премьера ходатайство об освобождении от должности начальника Главного штаба.

2 марта Саркисян принял решение не подписывать и второе ходатайство. В пресс-службе президента сообщили, что Саркисян принял решение обратиться в Конституционный суд.