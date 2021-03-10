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МИД Британии затронет тему "российской угрозы" в переговорах с Эстонией и Норвегией

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен во время визитов в Эстонию и Норвегию поднять вопросы "угрозы, исходящей от России", сообщил британский МИД.

"Угроза безопасности, исходящая от России, наиболее отчетливо ощущается ее соседними государствами. Великобритания стоит бок о бок со своими близкими партнерами в странах Северной Европы и Балтии как в военной сфере, так и в борьбе с дезинформацией, распространяемой Россией, и ее дестабилизирующей региональной деятельностью", - цитирует МИД слова министра.

Рааб посетит Эстонию и Норвегию в среду и четверг. В среду в Таллинне он должен встретиться с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и принять участие во встрече министров иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, сообщают эстонские СМИ.

Они отмечают, что ключевыми темами будут региональная безопасность и восстановление после кризиса COVID-19.

В рамках визита Рааб подпишет соглашение, подтверждающее продолжение партнерства между Соединенным Королевством и Эстонией.

В четверг, как планируется, Рааб должен вылететь в Осло для переговоров с министрами иностранных дел и по делам международного развития Норвегии. Он также примет участие во встрече пяти министров иностранных дел Северных Стран для обсуждения вопросов окружающей среды и международной безопасности.

Британский МИД обратил внимание, что визиты и переговоры пройдут перед планируемым на следующей неделе обнародованием обзора по вопросам безопасности внешней политики и обороны страны.

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