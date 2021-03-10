Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:58Заразились
на 10.03В России 4 351 553+9 079В мире 117 557 807+415 038

В ЛНР заявили об обстреле с украинской стороны

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе населенного пункта Золотое-5, заявил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня - ИФ), с начала суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ", - сообщил Осадчий журналистам в среду.

При этом представитель Народной милиции ЛНР опроверг появившуюся в соцсетях информацию о целенаправленном обстреле украинскими силами жилых кварталов и школы в Золотом-5.

"Указанный обстрел велся боевиками ВСУ не прицельно и не представлял опасности для мирных граждан и инфраструктуры населенного пункта", - сказал Осадчий.

Он уточнил, что украинские военные из состава 92-й бригады ВСУ обстреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия район населенного пункта Золотое-5. Жертв среди мирных жителей, разрушений домов и гражданской инфраструктуры нет.

Между тем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран G20 назвал соблюдение режима прекращения огня принципиальным условием для продвижения переговоров в Нормандском и Минском форматах.

По сообщению пресс-службы президента Украины, Ермак сказал дипломатам, что в последние месяцы режим прекращения огня сохранил жизни многих украинских военных, но с недавних пор "режим тишины" все чаще нарушается со стороны противника.

Украина ВСУ ЛНР Донбасс

Новости

Конгресс США окончательно принял пакет мер поддержки экономики на $1,9 трлн

Британский штамм COVID-19 оказался на 64% смертоноснее прочих

Bloomberg подсчитал рост мирового ВВП при увеличении доли работающих женщин

Bloomberg подсчитал рост мирового ВВП при увеличении доли работающих женщин

Оппозиция Армении призвала поднять восстание против Пашиняна

Оппозиция Армении призвала поднять восстание против Пашиняна

Путин и Эрдоган договорились вскоре встретиться "с глазу на глаз"

Украина может законодательно ограничить импорт электроэнергии из РФ

Украина может законодательно ограничить импорт электроэнергии из РФ

РФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую"

РФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую"
Пандемия коронавируса

Таиланд разрешил туристам проходить карантин на яхтах

Таиланд разрешил туристам проходить карантин на яхтах
Пандемия коронавируса

Школьники многих стран после года пандемии вернулись к очным занятиям

Школьники многих стран после года пандемии вернулись к очным занятиям
Пандемия коронавируса

Вакцину "Спутник V" одобрили в Кении и Марокко

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');