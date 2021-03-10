В ЛНР заявили об обстреле с украинской стороны

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе населенного пункта Золотое-5, заявил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня - ИФ), с начала суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ", - сообщил Осадчий журналистам в среду.

При этом представитель Народной милиции ЛНР опроверг появившуюся в соцсетях информацию о целенаправленном обстреле украинскими силами жилых кварталов и школы в Золотом-5.

"Указанный обстрел велся боевиками ВСУ не прицельно и не представлял опасности для мирных граждан и инфраструктуры населенного пункта", - сказал Осадчий.

Он уточнил, что украинские военные из состава 92-й бригады ВСУ обстреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия район населенного пункта Золотое-5. Жертв среди мирных жителей, разрушений домов и гражданской инфраструктуры нет.

Между тем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран G20 назвал соблюдение режима прекращения огня принципиальным условием для продвижения переговоров в Нормандском и Минском форматах.

По сообщению пресс-службы президента Украины, Ермак сказал дипломатам, что в последние месяцы режим прекращения огня сохранил жизни многих украинских военных, но с недавних пор "режим тишины" все чаще нарушается со стороны противника.