Сенат утвердил Меррика Гарланда генпрокурором США

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сенат США утвердил Меррика Гарланда на посту генпрокурора страны.

В ходе голосования Гарланд получил поддержку 70 сенаторов, 30 выступили против. За него отдали голоса не только сенаторы-демократы, но и часть республиканцев.

Гарланд - судья. В 2016 году Барак Обама, занимавший тогда пост президент США, предложил назначить его членом верховного суда страны, но контролировавшие тогда сенат республиканцы заблокировали рассмотрение этой кандидатуры.