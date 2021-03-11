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26 человек погибли при падении с обрыва школьного автобуса в Индонезии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Не менее 26 человек погибли в результате падения автобуса в пропасть в среду вечером в индонезийской провинции Западная Ява, десятки получили ранения, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

По данным Jakarta Globe, автобус перевозил старшеклассников с родителями и учителями.

При проезде населенного района Сумеданг водитель автобуса не справился с управлением, и машина упала в пропасть.

Xinhua пишет, что одного человека до сих пор не могут извлечь из автобуса. 35 человек спасателям спасти извлечь из-под обломков, но все они травмированы, сообщила полиция.

Всего в автобусе в момент аварии находились 62 человека.

Индонезия Западная Ява

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