Партия коммунистов Молдавии возмутилась дискриминацией по языковому принципу на ТВ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ) выразила возмущение "дискриминацией по языковому принципу", которую применяет Совет по аудиовизуалу. Об этом говорится в заявлении, с которым выступил в четверг Центральный комитет ПКРМ.

Молдавские коммунисты выразили "глубокую озабоченность решением Совета по аудиовизуалу о наказании операторов, транслирующих российские телеканалы на территории Молдавии". В частности, телеканалы РТР-Молдова и ITV подвергнуты крупным штрафам за то, что "телевещатели не обеспечили соблюдение языковых квот: 80% на государственном языке и 20% - на русском".

"Это - абсурдное положение, которое не отвечает реальной лингвистической ситуации в республике, где подавляющее большинство населения свободно владеет русским языком и хотело бы смотреть телепрограммы на языке оригинала. Оно делает уязвимым перед церберами из Совета практически любой канал, который специализируется на ретрансляции российского телевизионного контента. Оно ущемляет права тех этнических групп, для которых русский является либо родным, либо - языком межнационального общения", - считает ЦК ПКРМ.

Коммунисты уверены, что "не чиновники, а телезрители должны решать, какие каналы, какие программы и на каком языке им смотреть".

По их словам, за последнее десятилетие Совет "деградировал до идеологической полиции, превратившись в послушную политическую дубинку, которую правящий класс пускает в ход, когда хочет наказать либо сделать сговорчивыми неподконтрольные им телеканалы".

"За Советом по аудиовизуалу давно закрепилась слава одной из наиболее коррумпированных государственных структур... Но сегодня, когда так бурно развиваются технологии доставки телевизионного контента до потребителя, в принципе стоит вопрос о насущной необходимости существования такого капиталоемкого ведомства с его неограниченными регламентирующими, а вернее - запретительно-карательными функциями", - отметила ПКРМ, выразив мнение, что "с функцией выдачи лицензий на вещание технически мог бы справиться небольшой отдел в министерстве культуры либо в Агентстве государственных услуг".

Партия напомнила, что "цензура, которой сегодня занимается Совет, в Молдавии запрещена", и выразила "решительный протест против его действий, ограничивающих телевизионных вещателей в свободе выражения, а телезрителей - в возможности получения телевизионного контента на удобном для них языке".