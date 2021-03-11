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СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков на три года

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в четверг продлил санкции против двух российских банков, действие которых должно закончиться 19 марта, еще на три года. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

"На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще с 2019 года. 19 марта у них заканчивался этот срок. Двум этим российским банкам продлен срок санкций еще на три года", - сказал он.

СНБО в марте 2019 года повторно включил в санкционный список, введенный в действие указом президента Украины от 19 марта 2019 года, украинские "дочки" Сбербанка, ВТБ и ВЭБа – ПАО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ВТБ банк" и АО "БМ-2018". Данным решением ограничивается вывод капиталов из этих финучреждений за пределы страны в пользу связанных с банком лиц. Санкции продлевались на два года.

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