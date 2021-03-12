В Саудовской Аравии сменили министра по делам хаджа

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в пятницу назначил нового министра королевства по делам хаджа, им стал Эссам бин Саад бин Саид, сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что новый пост станет дополнением к обязанностям бин Саида, который является членом Совета министров.

Согласно указа короля, предыдущий министр по делам хаджа Мухаммад Салих Бинтен освобожден от занимаемой должности. Официальная причина его отставки не называется.

Однако, по мнению некоторых наблюдателей, поводом для отставки Бинтена могло стать самое малочисленное за последнее время паломничество лета 2020 года. В связи с пандемией коронавируса COVID-19 хадж в том году был запрещен для паломников из-за рубежа. В результате в хадже приняли участие лишь 10 тыс. мусульман, находящихся на территории королевства. Для сравнения: в 2019 году число паломников достигло 2,5 млн.

Пока не ясно, какой политики будет придерживаться министерство по делам хаджа в 2021 году, но, возможно, до хаджа допустят лишь тех, кто прошел вакцинацию против COVID-19, указывают западные СМИ.